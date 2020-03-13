В период вспышки коронавируса употреблять алкоголь опасно, о чем рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет в четверг, 12 марта, «Украинская правда».

«Все думают, что алкоголь повышает иммунитет. Наоборот — никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что коронавирус вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков угнетает иммунную систему и организм становится более благоприятным для проникновения разных микроорганизмов и вирусов», — пояснил он.

Еще врач напомнил о мерах профилактики — мыть руки, не прикасаться грязными руками к слизистым, спать не менее семи часов и соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Также Ляшко рекомендовал часто употреблять фрукты и овощи.

Minval.az