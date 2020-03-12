Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос откладывают на два года запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Марсе. Причиной являются «обстоятельства непреодолимой силы», а точнее эпидемия коронавируса, пишут «Вести».

«Covid-19 практически полностью остановил возможность совместной работы специалистов разных стран», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер отметил, что перенос сроков запуска на 2022 год позволит провести дополнительные испытания, что «обеспечит безопасный перелет и получение максимальной отдачи научной миссии к Марсу».

Миссия ExoMars-2020 рассчитана на исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.

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