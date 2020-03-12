Люди, зараженные коронавирусом Covid-2019, могут распространять вирус далее в период до 37 дней после заражения, сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на The Lancet.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы имеют «важное значение и для лиц, принявших решение самоизолироваться, и для указаний в отношении длительности антивирусной терапии».

К этим результатам ученые пришли на основе анализа историй болезни и лабораторных данных 191 пациента в КНР, заболевших Covid-2019, в том числе, 54 скончавшихся.

Ученые напомнили, что только у трети людей, болевших атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения.

В данный момент рекомендуемый срок карантина для лиц, предположительно зараженных коронавирусом, составляет 14 дней.

По состоянию на 12 марта, в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4,6 тыс. скончались.

Minval.az