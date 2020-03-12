Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики продолжает проведение интенсивных мониторингов и проверок с целью своевременного выявления и предотвращения возможного искусственного повышения цен на лекарства, медицинский спирт и маски и создания их дефицита путем необоснованного снятия с продажи.

Как говорится в сообщении министерства, в ходе проверок было выявлено несоблюдение цен на лекарства в аптеках «Buta Farm» (город Баку, Низаминский район, проспект Г.Гараева, 30A и Насиминский район, улица С.Вургуна, 112), «Zeytun Pharmaceuticals» (город Баку, Насиминский район, улица А.Саххата, 69, Ясамальский район, проспект Г.Зардаби, 89 и улица Н.Хикмета, 26/27), «Vita Aptekləri» (город Баку, Насиминский район, улица М.Джалала, 18A), «İntermed Plyus» (город Сумгайыт, квартал 40), «Dokta» (город Гянджа, улица М.А.Аббасзаде, 78B, город Хачмаз, улица Н.Нариманова, 62 и город Шеки, улица М.Расулзаде), составлены соответствующие протоколы, собранные документы отправлены в судебные инстанции.

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