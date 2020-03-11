11 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Высокий гость также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложил цветы на ее могилу.

Затем президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Аллею шехидов. Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Президент Туркменистана полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе созидательной работе и благоустройстве.

Minval.az