«Выдавая заключение относительно проекта бюджета, мы указали возможные риски в связи с его устойчивостью. Такие риски бывают всегда. Главным вопросом является эффективное управление правительством этими рисками, принятие предупредительных мер. Считаем, что азербайджанское правительство готово к этому».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал председатель Счетной Палаты Вугар Гюльмамедов, отвечая на вопрос о влиянии на устойчивость бюджета резкого падения цены на нефть.

«В то же время мы не думаем, что цены будут долго оставаться на низком уровне», — добавил он.

В.Гюльмамедов также отметил, что Счетная Палата работает в соответствии с программой стратегического развития:

«Главным вопросом в период всей нашей деятельности является установление контроля над государственными средствами. Деятельность Палаты строится именно на этом».

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