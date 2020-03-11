10 марта в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний скончались еще 2 больных.

Об этом АПА сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Одна из скончавшихся — женщина (1986 г.р.). «Она поступила в больницу 10.03.2020 года в 13:30 в тяжелом состоянии с диагнозом «двусторонняя пневмония». Женщина была помещена в реанимационное отделение, ей было назначено лечение. Несмотря на реабилитационное лечение, 10 марта в 20:30 была зафиксирована биологическая смерть пациентки. Причиной смерти указывается «Острая сердечно-легочная недостаточность. Двусторонняя пневмония с тяжелым течением».

Другая женщина (1999 г.р.) поступила в больницу 6 марта с диагнозом «Туберкулез легких. Сахарный диабет первого типа» по направлению из Кюрдамирской районной больницы, находилась в тяжелом состоянии. Ее состояние ухудшилось, и 10 марта в 04.00 она была переведена в реанимационное отделение. Несмотря на усилия врачей, 10 марта в 21.05 была зафиксирована биологическая смерть. Причиной смерти стала острая легочно-сердечная недостаточность, инфильтративный туберкулез легких, диабет I типа.

Прокуратура и полиция района проинформированы о смертельных случаях.

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