Турция и Россия являются важными для Азербайджана странами. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Халаф Халаф Халафов.

Халафов отметил, что Азербайджан является сторонником дипломатического урегулирования сирийского кризиса:

«С этой точки зрения мы высоко оцениваем визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву и достигнутые в рамках этого визита договоренности. Ситуация в Сирии должна решиться дипломатическим путем. Это связано не только с напряженностью, проблема может привести к гуманитарному кризису. Государства должны соблюдать соглашения, достигнутые в этой сфере. Нельзя допускать обострения ситуации, эскалации конфликта, войны в Сирии», – приводит его слова АПА.

Minval.az