12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az