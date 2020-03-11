В резиденции президента Азербайджана — «Загульба» — состоялась церемония официальной встречи главы Туркменистана. Здесь, на площади перед дворцом, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова приветствовал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Был выставлен почётный караул, прозвучали гимны двух государств. Президенты представили друг другу членов официальных делегаций своих стран.

Затем главы государств проследовали в резиденцию и сфотографировались на фоне Государственных флагов Азербайджанской Республики и Туркменистана.

Далее начались двусторонние переговоры на высшем уровне в формате «один на один».

Minval.az