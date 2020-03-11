Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду начал официальный визит в Азербайджан, сообщает сайт президента Туркменистана.

Из аэропорта кортеж главы Туркменистана проследовал в резиденцию президента Азербайджана, где состоятся переговоры на высшем уровне.

Как ожидается, большое внимание во время переговоров будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей. Туркменистан и Азербайджан обладают мощным природно-ресурсным потенциалом, в том числе колоссальными запасами углеводородов, и это открывает большие перспективы для плодотворных контактов в стратегически важных сферах.

По итогам азербайджано-туркменских переговоров на высшем уровне намечается подписать пакет двусторонних документов.

Minval.az