«Cегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент — не будет».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

«Поэтому это абсолютно бессмысленно. Попытки оказать на Азербайджан какое-то давление или же угрожать ему санкциями – все это совершенно бессмысленно. Это – преступление против государства, а не против власти, и пусть никто не забывает это.

В последние годы мы столкнулись с различным давлением, различными кампаниями, но не свернули со своего пути. Спокойствие нашей страны, народа, безопасность, стабильность, благосостояние людей, независимая политика для нас превыше всего. Мы сотрудничаем с международными организациями, являемся членами некоторых организаций, мы вошли в них добровольно, можем и добровольно покинуть их – если когда-то что-то не будет нас устраивать в этих организациях или же предвзятое отношение к нам достигнет такой степени, что наше терпение иссякнет. Поэтому считаю, что представители всех политических структур должны быть очень внимательными и в этой области.

Что касается молодого поколения, то, еще раз говорю, оно у нас патриотичное, привязанное к Родине, национальным корням. Так и должно быть. Наша молодежь, я неоднократно говорил это, хочу сказать еще раз, должна воспитываться в национальном духе. В то же время необходимо принять дополнительные меры для моральной и физической подготовки молодежи. Считаю, что Милли Меджлис и его соответствующие комитеты займутся этим и выдвинут конкретные предложения», — сказал Ильхам Алиев.

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