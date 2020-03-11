«Я сейчас постоянно обращаюсь к гражданам в связи с общественным контролем».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе первого заседания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

«Этот процесс идет медленно, мы пока еще не привыкли. Пока мы считаем, что да, какой-то глава исполнительной власти там – это хозяин, хан, который может делать все, что вздумается, заставлять людей работать как рабов, и люди должны терпеть это. Говорю: сообщайте об этом, отправляйте письма. Сегодня в Администрации Президента совершенно иная ситуация. Раньше эти письма некоторые скрывали от нас. Отправляли их тем, на кого поступала жалоба. А тот затем притеснял жалобщика. Сегодня этому приходит конец. Правда, нужно время, но это уже тенденция. Поэтому граждане должны быть более активными в деле общественного контроля. Информацию о многих вопросах я раньше получал из печати, она не доходила до меня, ее скрывали, покрывали, и это, можно сказать, создавало большие трудности. Поэтому считаю, что необходим постоянный контакт с членами правительства. В Администрации Президента создан специальный отдел по работе с парламентом. Конечно, это еще раз показывает, что мы придаем большое значение работе парламента», — отметил Ильхам Алиев.

Minval.az