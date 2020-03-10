Игры ближайших двух туров Премьер-лиги Азербайджана будут проведены без болельщиков.

Как сообщает АПА, такое решение принял президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

С учетом угрозы распространения коронавируса признано целесообразным проведение встреч XXI тура (14-15 марта) и XXII тура (21-22 марта) при пустых трибунах.

В рамках последнего тура III круга 14 марта состоятся матчи «Карабах» – «Габала» и «Сабах» – «Кешля», на следующий день – «Сумгайыт» – «Сабаил» и «Нефтчи» – «Зиря».

IV круг стартует 21 марта встречами «Зиря» – «Сумгайыт» и «Сабаил» – «Кешля». На следующий день будут проведены без зрителей игры «Нефтчи» – «Карабах» и «Габала» – «Сабах».

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