Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны не приглашали представителей Европарламента наблюдать за досрочными парламентскими выборами 9 февраля 2020 году ввиду их предвзятой и необъективной позиции.

«Хочу коснуться вопроса наблюдателей на выборах. Всех, кого мы пригласили в качестве наблюдателей на выборах, мы увидели. Европарламенту мы приглашение не отправляли, так как, во-первых, мы не члены этой организации, а во-вторых, мы не видели в этом необходимости. Европарламент занимает первое место среди тех, кто принимает антиазербайджанские резолюции», — сказал Алиев во вторник, выступая на первом заседании парламента 6-го созыва.

По его словам, резолюции Европарламента не представляют значения для Азербайджана. «В итоге получается смешная ситуация. Мы не приглашаем организацию на выборы, а они распространяют заявление, что отказываются наблюдать за выборами. Если сказать мягко, это политическая подтасовка. Мы вас не приглашаем, не хотим вас тут видеть, не верим вам. А они при таком раскладе заявляют, что отказываются, это смешно и вызывает улыбку», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев подчеркнул, что большинство наблюдателей дали положительное заключение по выборам и расценили их «как очередной успешный шаг в демократическом развитии».

В качестве примера президент привел объективную оценку Европейского союза, который заявил, что готов работать с новым составом парламента Азербайджана. «Это является фактическим признанием выборов», — добавил Алиев.

Глава государства при этом отметил, что представители БДИПЧ ОБСЕ, которые отличаются двойными стандартами и предвзятостью, и в этот раз искали недостатки, пытались представить их как большое событие. «Недостатки были. Аннулирование итогов голосования на 4 избирательных округах свидетельствует о том, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы не было таких недостатков. В результате БДИПЧ ОБСЕ вынуждено было опубликовать в определенной степени сбалансированный доклад, хотя мы давно знаем, что их доклады заранее пишутся и где они пишутся, мы тоже знаем», — сказал президент.

При этом Алиев добавил, что заявления БДИПЧ ОБСЕ за последние годы свидетельствуют о том, что эта организация выполняет политические заказы. В качестве примера президент привел парламентские выборы в Армении, проведенные в 2018 году. «Как вы знаете, эти выборы полностью были фальсифицированы тогдашней правящей фашисткой республиканской партией. Я называю их фашисткой партией не только за идеологию, но и за эмблему, которая не отличается от эмблемы фашисткой Германии. По этим сфальсифицированным выборам БДИПЧ ОБСЕ дало положительное заключение. Таким образом, они были солидарны с подтасовками. Что стало с этим режимом, все знают. Я привел этот пример и хочу еще раз подчеркнуть, что заключение этой организации не представляет для нас никакой важности, так как это заключение пишется на основе политического заказа, является определенным методом давления со стороны ведущих кругов ряда стран», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az