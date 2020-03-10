Международные авиалинии Украины (МАУ) отменяют ряд международных рейсов и сокращают частоту некоторых перелетов по стране в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание «Лига.Бизнес» со ссылкой на facebook-страницу компании.



Ограничения коснутся ряда направлений в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.

Рейсы сокращают из-за решений правительств ряда стран запретить массовые мероприятия и ограничить интенсивность передвижения между странами. В результате, спрос на авиаперелеты снизился, пояснили в МАУ.

О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии МАУ дополнительно сообщит позже.

Minval.az