Возбуждено уголовное дело по факту попытки суицида молодой феминистки.

В информации пресс-служб Генпрокуратуры и МВД отмечается, что 10 марта в 05.42 24-летняя Алекберзаде Айсель Эльшан гызы, употребляла спиртные напитки со своим знакомым Юсифом Исаевым, после чего бросилась со второго этажа съемной квартиры в многоэтажном доме в Ясамальском районе.

Получившая черепно-мозговую травму и перелом ноги Алекберзаде была доставлена в реанимационное отделение КМЦ, в настоящее время ее состояние оценивается как средней степени тяжести, лечение продолжается, передает АПА.

Сотрудники прокуратуры и полиции Ясамальского района с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели квартиру, где проживает Алекберзаде, изъяли 2 пустые литровые бутылки пива марки «Kuller», а также другие вещественные доказательства.

По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

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