Спрос на оружие в мире не снижается, как и конкуренция между основными поставщиками вооружений.

В 2015–2019 объем международных поставок основных видов обычных вооружений вырос на 5,5% по сравнению предыдущим 5-летним периодом сравнения — с 2010 по 2014 гг., согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Крупнейшими экспортерами оружия остаются США, Россия, Франция, Германия и Китай. Основной спрос на оружие обеспечивает дальневосточный регион, а Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером оружия в мире.

Вооруженные конфликты между Арменией и Азербайджаном, отмечают аналитики SIPRI, увеличили спрос на оружие в этих странах. Армения и Азербайджан увеличили покупку оружия, включая ракеты. Армения покупает оружие в России, а Азербайджан покупает 60% в Израиле и 31% — России.

На этом фоне заметно снизился спрос на оружие в Турции в 2015–2019 гг. — на 48%, но война в Сирии должна увеличить турецкий спрос.

База данных SIPRI по поставкам оружия постоянно обновляется и содержит информацию о поставках вооружений в мире. Объем поставок может значительно колебаться из года в год, поэтому итоги подводятся за пятилетний период.

Minval.az