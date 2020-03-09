В Нидерландах отменили ежегодную встречу Глав делегаций международного песенного конкурса «Евровидение» из-за угрозы распространения короновируса, она состоится онлайн.

Об этом Report сообщили в Общественном телевидении Азербайджана (Ictimai TV), подтвердив свое участие в вышеуказанном формате.

Отмечается, что встреча пройдет 9-10 марта в городе-хозяине конкурса – Роттердаме (Нидерланды). Представители Азербайджана будут участвовать во всех переговорах встречи глав делегаций удаленно.

Европейский вещательный союз (ЕВС) ранее проинформировал участников о том, что один из сотрудников организации в Швейцарии заразился коронавирусом. Вследствие этого ЕВС ввел запрет на передвижения для своих сотрудников, а ряд стран приняли решение участвовать на встрече онлайн, среди них Швеция, Израиль, Ирландия, Украина, Грузия, Италия, Греция, Румыния, Франция, Россия, Сербия, Мальта и Дания.

Отметим, что в этом году Азербайджан в Роттердаме представит 28-летняя певица Эфенди (Efendi).

Efendi участвовала в отборном этапе конкурса «Евровидение» 5 лет. Ранее она принимала участие в таких популярных музыкальных проектах, как «Yeni ulduz», “Böyük Səhnə” (3-е место) и «Səs Azərbaycan» (3-е место), где она запомнилась своими сильными вокальными данными. В 2017 году принимала участие в международном вокальном телевизионном проекте «Silk Way Star» (3-е место) в Алмате, а в 2019 успешно представила Азербайджан на международном фестивале «Voice of Nur-Sultan» в городе Нур-Султан.

Полуфиналы конкурса «Евровидения-2020» состоятся 12 и 14 мая, а финал пройдет 16 мая в «Ahoy Arena». Девиз конкурса – Open up! («Откройся!»).

Представитель Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала.

Напомним, что 16 сентября 2019 года было официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни «Евровидение-2020».

Minval.az