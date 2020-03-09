«После временного приостановления процесса образования в образовательных учреждениях в целях предотвращения опасности, которую может создать инфекция коронавируса, в сети мгновенного обмена сообщениями WhatsApp распространилась аудиозапись с предупреждением репетиторам быть осторожными. В голосовом сообщении утверждается, что якобы сотрудники полиции останавливают с расспросами на улицах школьников, которые ходят к репетиторам, а затем идут к педагогу на дом и штрафуют его на 2800 манатов».

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

Он отметил, что распространившаяся информация совершенно необоснованна и не соответствует действительности: «Как вы знаете, согласно распоряжению Кабинета Министров, в целях предотвращения случаев заражения коронавирусом и продолжения медико-профилактических и других предупредительных мероприятий во всех образовательных учреждениях на территории страны с 10 по 27 марта приостановлен процесс обучения. Это не имеет ничего общего с ограничением репетиторской деятельности учителей. Поэтому, информация о штрафовании полицией учителей, занятых в этой сфере, не соответствует действительности и не является ни чем иным, как слухами».

Ведутся необходимые мероприятия по выявлению лица или лиц, распространивших эту информацию.

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