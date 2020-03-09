Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили АПА в представительстве ВОЗ в Азербайджане, планируются встречи делегации в Объединении управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), Министерстве здравоохранения и других структурах.

Отметим, правительство Азербайджанской Республики приняло решение о предоставлении финансовой помощи в размере 5 миллионов долларов США Фонду «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической готовности и реагирования» ВОЗ с целью содействия усилиям международного сообщества в предотвращении риска распространения коронавирусной инфекции в мире.

Minval.az