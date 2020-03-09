Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел осуществили комплексные оперативные меры в отношении лиц, которые, злоупотребляя растущим спросом на медицинские маски, пытались реализовать эти принадлежности по завышенным ценам, а также пытались вывезти маски контрабандным путем за пределы страны.

Как сообщили АПА в Министерстве внутренних дел, в ходе операции были разоблачены несколько группировок, в числе которых были и иностранные граждане, которые, злоупотребляя сложившейся ситуацией, пытались незаконным путем получить доход, все члены этих группировок задержаны.

В ходе операции при попытке продать большое количество медицинских масок были задержаны граждане Исламской Республики Иран Бахадур Давуд, Моенифард Сеидмухаммед, Савиз Амирюсиф. Также, в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления, в арендуемой гражданами Китайской Народной Республики были обнаружены и изъяты большое количество медицинских масок, которые они хотели отправить контрабандным путем в КНР.

Был также задержан житель столицы Ариф Исмаилов, подозреваемый в снабжении граждан Китая медицинскими масками в большом количестве.

В результате еще одной операции, проведенной сотрудниками Главного управления, при попытке продажи медицинских масок были задержаны житель Хачмазского района Эльвин Баламетов, жители Баку Эльшан Алекберов, Аслан Мусаев, Шахин Фарзалиев и Вагиф Мехбалыев. Отметим, эти люди были разоблачены вследствие продажи медицинских масок по цене, в разы превышающей реальную цену.

Сотрудники Главного управления выявили и изъяли в качестве вещественного доказательства около 1 млн медицинских масок.

По фактам в Главном управлении продолжаются расследования.



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