Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 31 раз, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Поомимо этого позиции азербайджанской армии также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Тагыбейли, Мярзили Агдамского района, Гарвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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