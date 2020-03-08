Существует байка о том, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович – внук бывшего главы Советского Союза Леонида Брежнева. Об этом в интервью журналисту, основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону сообщил российский политолог Станислав Белковский.

«Ты знаешь байку о том, что Виктор Федорович Янукович – внук Брежнева?.. Байка сводится к следующему. За Виктора Федоровича, когда тот сел в тюрьму, вступался космонавт [Георгий] Береговой. И было трудно объяснить, почему космонавт Береговой проявляет такое участие к судьбе никому не известного тогда Виктора Януковича. Вот так родилась байка, что Янукович – внебрачный сын Берегового. А про Берегового ходили слухи, что он – внебрачный сын Брежнева. И Янукович оказался внебрачным внуком Брежнева», – объяснил политолог.

Белковский согласился, что эта история может быть «полнейшей ерундой».

Брежнев родился в Днепропетровской области, был генеральным секретарем ЦК КПСС с 1966 года до своей смерти в 1982-м.

Береговой – уроженец Полтавской области, умер в 1995 году в возрасте 74 лет.

Виктор Янукович родился в Енакиево Донецкой области, был президентом Украины с 2010 года до начала 2014 года, пока не сбежал в Россию.

Minval.az