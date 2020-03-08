В Бишкеке в столице Кыргызстана произошел инцидент во время ежегодного мирного митинга на площади Победы в честь 8 марта.

Как сообщает телеканал «Апрель», неожиданно появилась толпа агрессивных мужчин в колпаках и масках. Радикалы напали на девушек, которые пришли на митинг и избили их. Досталось даже детям, которые пришли на мероприятие вместе с мамами.

Вскоре к месту инцидент прибыла милиция и нападавшие разбежались. При этом киргизские правоохранители вместо того, чтобы погнаться за преступниками арестовали избитых женщин.

В общей сложности в УВД Свердловского района Бишкека было доставлено около 20 участниц мирного женского марша против насилия над женщинами и детьми. При этом В ГУВД Бишкека отказались комментировать журналистам произошедшее.





Minval.az