Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в ереванский медцентр, сообщил РИА Новости глава его офиса Виктор Согомонян.

«Кочарян госпитализирован в медцентр «Наири» из-за перепада давления. Сейчас медицинский консилиум решает, сколько он должен пробыть в больнице», — сказал Согомонян.

По его словам, сейчас Кочарян чувствует себя хорошо.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

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