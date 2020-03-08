Подразделения Воруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня 25 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Помимо этого, позиции ВС Азербайджана также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Minval.az