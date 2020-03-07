Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус поблагодарил народ и правительство Азербайджана.

Как сообщает АПА, об этом глава ВОЗ написал в Twitter.

«Я очень благодарен народу и правительству Азербайджана за финансовую поддержку, в качестве составной части глобальной реакции на COVID-19 (коронавирус). ВОЗ высоко ценит вашу солидарность. Вместе для более безопасного мира!»,- отметил он.

Отметим, правительство Азербайджанской Республики приняло решение о предоставлении финансовой помощи в размере 5 миллионов долларов США Фонду «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической готовности и реагирования» ВОЗ с целью содействия усилиям международного сообщества в предотвращении риска распространения коронавирусной инфекции в мире.

Minval.az