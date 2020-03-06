5 марта при поддержке посольства Азербайджана в Германии, Немецко-азербайджанского форума, Атлантического общества Германии и представительства SOCAR в Германии по случаю очередной годовщины Ходжалинского геноцида в Парламентском обществе Германии в составе Бундестага Германии был проведен 8-й симпозиум «Стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Перспективы немецко-азербайджанского сотрудничества».

Как говорится в сообщении посольства Азербайджана в Германии, открывая симпозиум со вступительной речью, председатель Немецко-азербайджанского форума, бывший госсекретарь Ханс-Эберхард Шлайер затронул тему Ходжалинского геноцида и армяно-азербайджанского конфликта, а также различные аспекты азербайджано-немецких отношений.

На мероприятии выступил посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов. Говоря об азербайджано-немецких отношениях, посол отметил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является важным вопросом, стоящим на повестке этих отношений. По его словам, оптимизма в плане урегулирования конфликта нет, и причиной этого является нежелание Армении отказаться от своей оккупационной политики. Сославшись на общественные дебаты, проведенные между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года, посол подчеркнул, что президент Азербайджана довел до мировой общественности правду о конфликте, а нынешние власти Армении стремятся обмануть общественность и сохранить статус-кво с помощью риторики, основанной на лжи и популизме.

Р.Гасанов отметил, что, несмотря на оккупацию земель и наличие более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан стремится к мирному урегулированию конфликта, но самая милитаризованная страна Европы Армения не готова к миру. А те, кто совершили геноцид против азербайджанского народа 28 лет назад в Ходжалы, не только не наказаны, но даже заняли в дальнейшем высокие должности. Посол обратился к Германии и Европейскому Союзу с тем, чтобы они призвали Армению к миру с Азербайджаном, к отказу от территориальных претензий к соседним странам. Было отмечено, что прекращение оккупации и возвращение азербайджанцев в свои дома могло бы стать решающим фактором в создании взаимного доверия между сторонами конфликта. Р.Гасанов подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта в первую очередь должно быть в интересах страдающей от голода Армении, а также всего региона и партнеров стран региона.

Вице-президент Бундестага Томас Опперман в своем выступлении назвал Ходжалинские события общечеловеческой трагедией. Он отметил, что нужно искать пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и Германия готова оказать поддержку этому процессу. Было отмечено, что стороны должны проявить волю для скорейшего урегулирования конфликта. Т.Опперман подчеркнул также, что Азербайджан занимает сложное геополитическое положение и Германия заинтересована в обеспечении безопасности в регионе.

Говоря об азербайджано-немецких отношениях, Т.Опперман отметил, что они имеют 200-летнюю историю, экономические и культурные связи между нашими странами находятся на высоком уровне.

Затем на симпозиуме были проведены панельные обсуждения с участием депутатов Бундестага.

Вниманию участников симпозиума были предложены материалы по Ходжалинскому геноциду и армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Minval.az