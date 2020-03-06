После роста случаев заражения коронавирусом в соседних с Азербайджаном странах, по поручению президента страны Ильхама Алиева грузовые автомобили, въезжающие в Азербайджан из этих стран, в том числе из Ирана, продолжают путь в сопровождении сотрудников полиции.

Как сообщили АПА в Министерстве внутренних дел, в связи с усилением контроля над перевозкой транзитных грузов через территорию Азербайджана, обеспечивается безопасность транспортных средств до того момента, как они покидают пределы страны, и только в специально выделенных для этого пунктах водителям разрешается выйти из автомобилей и отдохнуть. В местах отдыха за счет МВД водителям предоставляют горячее питание. В этих местах также предусмотрены специальные молельные комнаты и места для медосмотра.

После отдыха водители продолжают путь в сопровождении дорожной полиции. Контакты с местными гражданами по дороге и остановка транспортных средств за пределами маршрута не допускаются, за исключением экстремальных ситуаций.



Minval.az