7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, утром туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az