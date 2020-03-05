События в Сирии могут непосредственно повлиять на ситуацию на Южном Кавказе, заявил сегодня, 5 марта, начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян, общаясь с журналистами в Ереване.

Отвечая на вопрос о возможном обострении российско-турецких отношений из-за боевых действий на северо-западе Сирии, армянский военачальник заверил, что руководство закавказской республики внимательно отслеживает события в сирийском Идлибе. «Кроме того, постоянно находимся на связи с нашими российскими партнёрами… Сотрудничаем, чтобы получать информацию из первых рук», — сказал Давтян, слова которого приводит интернет-сайт eadaily.com.

По его словам, в Минобороны Армении считают, что ситуация в Идлибе может иметь прямую связь с дальнейшими процессами на Южном Кавказе.

Minval.az