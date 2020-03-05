Смерти украинцев и азербайджанцев ничего не значат для российских пропагандистов, отметил председатель всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины», доктор юридических наук Хикмет Джавадов (цитата по «Гордону»).

О том, с каким цинизмом работают российские средства массовой дезинформации, прекрасно знают и в Украине, и в Азербайджане. Ведь, как говорится, на манеже все те же. К примеру, российский информационно-аналитический телеканал «Царьград ТВ», который был основан в 2015 году российским бизнесменом Константином Малафеевым. Да, тем самым, что одним из первых среди россиян попал в санкционные списки США и Евросоюза. Его бывший сотрудник Игорь Стрелков (Гиркин) курировал переговоры самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова с руководством России перед аннексией, а затем стал одним из главных сепаратистов на востоке Украины. А его бывший консультант Александр Бородай в 2014 году по указанию из Москвы стал первым главой самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

То есть Малафеев – спонсор сепаратизма и терроризма в Украине. А еще созданный им «Царьград ТВ» давно участвует в информационной войне против Украины, тиражируя фейки. К примеру, 5 августа 2017 года именно это российское средство массовой дезинформации, наряду с иными себе подобными, растиражировало «сенсационную новость»: бывший глава британской разведки Джон Скарлетт раскрыл газете The Guardian детали американо-британского стратегического плана по развалу России. Позже выяснилось, что данная статья была опубликована вовсе не на сайте влиятельной британской газеты, а по поддельному адресу.

Кроме того, в конце февраля 2018 года «Царьград ТВ» опубликовал две статьи о том, что якобы Украина готовит террористов для операций в Европе и на Ближнем Востоке. В материалах с заголовками «Сверхсекретные документы: Лагеря подготовки международных террористов находятся на Украине» и «Украина стала базой подготовки антироссийских боевиков для Сирии» сообщалось о тренировочных базах для подготовки якобы террористов недалеко от районного центра Красноград, что в Харьковской области. «Царьград» также подчеркивал, что будущих украинских «террористов» набирают из числа бойцов батальона «Азов» и «Правого сектора». Естественно, и эта публикация была примитивным фейком.

О том, как цинично работает данный российский фейкомет, узнали теперь и в Азербайджане. Ведь на сайте «Царьград ТВ» был опубликован пасквиль под названием «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки». Речь в той статье шла о событиях «Кровавого января» 1990 года. По данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин тех трагических событий, в их результате погиб 131 человек, еще 744 были ранены. При этом называется и число – 137 погибших.

В нашей стране помнят о времени, когда в Баку на его центральных проспектах и улицах, во дворах стояли танки, город был полон солдатами советской армии, которые прибыли в нашу столицу, словно в захваченный вражеский город. Мы помним, что советские танки и БТР давили легковые машины, в которых находились мирные люди. В нашей стране никогда не забудут всех невинных жертв того страшного преступления, которые захоронены на Аллее шахидов. Кроме того, постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 29 марта 1994 года этим трагическим событиям была дана политико-правовая оценка, а 20 января был объявлен днем всенародной скорби.

И во время государственных визитов высокого уровня иностранные гости, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, приехавший в Азербайджан в декабре прошлого года, посещают мемориальный комплекс «Аллея шахидов» и, возлагая венки к упомянутому мемориалу, чтут память шахидов. Но все это не интересует автора грязной и клеветнической статьи на «Царьград ТВ». Он легко и просто оскорбил память всех жертв «Черного января» 1990 года, среди которых были и русские. Увы, но всем нам нужно понять, что иначе просто не может работать российский пропагандистский фейкомет, средство массовой дезинформации под названием «Царьград ТВ». Потому что создан он с совершенно с конкретной целью и совершенно конкретным человеком, для которого смерть, трагедии, горе и слезы украинцев и азербайджанцев ровным счетом ничего не значат.

Minval.az