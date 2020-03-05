В рамках широкомасштабных командно-штабных учений продолжается деятельность пунктов управления.
Как сообщает МО АР, после заслушивания докладов по оперативной обстановке на учениях, произведен анализ сложившейся ситуации.
В рамках широкомасштабных командно-штабных учений продолжается деятельность пунктов управления.
Как сообщает МО АР, после заслушивания докладов по оперативной обстановке на учениях, произведен анализ сложившейся ситуации.
Дата: 2020/03/05 19:19
Раздел: Азербайджан, Армия
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