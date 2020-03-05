Управление мусульман Кавказа обнародовало рекомендации в связи с коронавирусом.

Как сообщает АПА, в информации УМК отмечается, что в Азербайджане, как и в соседних государствах, начаты профилактические мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, распространившейся в последнее время во многих странах мира. Санитарно-эпидемиологическая ситуация взята под строгий контроль.

«Наше государство принимает все возможные меры санитарной и общественной безопасности для предотвращения распространения этой болезни в стране. Учитывая многочисленные обращения верующих страны, предложения казиев из регионов и наших полномочных представителей, Управление Мусульман Кавказа обратилось с рекомендациями ко всем мечетям и святыням на территории страны с целью предотвращения случаев заражения коронавирусом.

В этот период УМК рекомендует верующим строго следовать советам врачей.

Просим, чтобы вернувшиеся с поездок пожилые люди, а также люди, чувствующие в себе признаки простуды, совершали молитвы дома, верующие, которые приходят в мечеть, пользовались только своими четками, ковриками, по возможности совершали омовения дома. В то же время посещающие мечеть лица должны избегать тесного контакта друг с другом, рукопожатий.

С учетом риска массового заражения, УМК рекомендует религиозным деятелям и верующим временно отложить совершение совместных обрядов в мечетях, по возможности быстрее завершать коллективную молитву, не затягивать время проповеди.

В УМК верят, что верующие будут соблюдать медико-профилактические меры, с пониманием отнесутся к тем рекомендациям, которые мы считаем важными».

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