«82 азербайджанских ребенка из семей игиловцев возвращены в Азербайджан».

Как сообщает АПА, об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед Аль-Сахаф.

«Арестованные за примыкание к террористической группировке ИГИЛ женщины с 82 детьми депортированы в Азербайджан», — отметил он.

Представитель МИД Ирака отметил, что таким образом число депортированных из Ирака детей различных национальностей составляет 828.

Напомним, соответствующая Рабочая Комиссия в течение прошлых лет провела работу для возвращения в страну азербайджанских детей из Ирака и Сирии.

Minval.az