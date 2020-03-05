6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 6 марта преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 9-14 градусов тепла.

Minval.az