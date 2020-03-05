Оперативный штаб при Кабинете Министров внес ясность в вопрос продления вынужденных каникул в образовательных учреждениях в связи с угрозой коронавируса.

Как сообщили в Кабинете министров, очередное решение в связи с продлением вынужденных каникул в школах будет вынесено после анализа текущей ситуации и результатов обсуждения.

В целях усиления интенсивности медико-профилактических, дезинфекционных и других предупредительных мероприятий, с 3 по 9 марта 2020 года во всех учебных заведениях приостановлен учебно-воспитательный процесс. Первый учебный день после вынужденных каникул — 10 марта.

Minval.az