Бывший форвард сборной Азербайджана по футболу Вели Гасымов прокомментировал изданию «Азериспорт» жеребьевку Дивизиона C Лиги наций, по итогам которой «милли» попала в группу 1 вместе с командами Черногории, Кипра и Люксембурга.

«Итоги жеребьевки расцениваю как не самые лучшие. В предыдущем розыгрыше Лиги наций соперники были куда более предпочтительными. Так что не разделяю оптимизма других в отношении наших шансов. Черногория, Кипр и Люксембург – эти команды практически равны, а вот что касается нас, то здесь трудно что-то говорить. Мы не знаем, что у нас за команда будет в сентябре. Ведь у нас элементарно нет главного тренера. Тяжело говорить о наших шансах, не зная, какая будет команда. Да, в прошлом отборе на ЕВРО-2020 мы бились, сражались, но, откровенно говоря, ничего качественного в нашем исполнение не было. Посмотрим, какой у нас будет тренер и какой футбол он нам будет прививать», — заявил Гасымов.

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