4 марта президент Ильхам Алиев прибыл в Товузский район.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Товуз и возложил к нему цветы. Глава Исполнительной власти Товузского района Мамед Мамедов проинформировал главу государства о проделанной в районе работе, передает пресс-служба президента Азербайджана.

Помимо этого, глава государства ознакомился с Товузским филиалом открытого акционерного общества «Азерхалча». Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.

В рамках поездки в Товузский район президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии Государственного музея ашугского искусства.

Minval.az