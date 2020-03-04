5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах туман, юго-западный ветер временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, утром туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az