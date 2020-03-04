В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба родителей покончившей с собой ученицы 8 класса средней школы №162 Элины Гаджиевой (2004 г.р.) на решение суда по делу об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по воспитательной части Лалы Магеррамовой и врачей Клинического медицинского центра.

Как сообщает АПА, на процессе было объявлено решение, согласно которому жалоба родителя Элины не была удовлетворена.

Решение Сабаильского районного суда было оставлено без изменений.

Отметим, мать и представители покойной обратились в прокуратуру города Баку в связи с возбуждением уголовного дела в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы Лалы Магеррамовой и врачей Клинического медицинского центра. В ходе следствия в Бакинской городской прокуратуре не было возбуждено уголовное дело в отношении этих лиц. Представители обжаловали в суде решение Бакинской городской прокуратуры. Сабаильский районный суд их жалобу не удовлетворил.

Напомним, в прошлом году по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой (2004 г.р.), которая бросилась с третьего этажа здания учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. В ее отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Позже дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР было закрыто.

Решением Сабаильского районного суда Севиндж Аббасова приговорена к 2 годам, 2 месяцам и 14 дням ограничения свободы, с учетом срока домашнего ареста. Ей запрещено покидать дом с 23:00 до 07:00, она будет носить электронный браслет.

И обвиняемая, и пострадавшая стороны подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

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