Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта прибыл в Агстафинский район.

Как передает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Агстафа и возложил к нему цветы.

Далее Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Агстафинского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

В рамках поездки в Агстафинский район президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части Внутренних войск МВД.

Minval.az