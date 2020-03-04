Казахстан вводит ограничения для кораблей из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В целях предотвращения распространения коронавируса министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан информирует о временном приостановлении с 5 марта текущего года обслуживания в портах Актау и Курык морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана, и осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в портах Актау и Курык.

«Санитарно-эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах. Информация о принимаемых мерах будет доведена до сведения морских администраций прикаспийских государств», — добавили в МИИР.

Minval.az