Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Шамкирский район.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Шамкирский район.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/03/03 17:50
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в стране находится под контролем.
SOCAR ведет переговоры с белорусским концерном «Белнефтехим» по поводу долгосрочных поставок нефти.
В соответствии с требованиями очередного этапа широкомасштабных командно-штабных учений, с целью уточнения боевых задач и оценки сложившейся
Министерство образования обратилось к родителям.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает визит в Геранбойский район, сообщает сайт главы государства.
4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без
Азербайджанская диаспора снова обратилась к Генеральному прокурору России с просьбой закрыть сайт армян yerkramas.org.
В органах внутренних дел Азербайджана произведены структурные изменения. Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Правительство Азербайджана принимает все необходимые меры для снижения влияния коронавируса.