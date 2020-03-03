Министерство образования обратилось к родителям.

В обращении, опубликованном на странице министерства в «Telegram», напоминается о том, что занятия в учебных заведениях приостановлены с 3 по 9 марта в связи с осуществлением интенсивных медико-профилактических мероприятий для предотвращения случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает АПА.

В связи с этим, в указанный период Минобразования просит родителей соблюдать следующие рекомендации:

Строго соблюдать профилактику в домашних условиях (часто мыть руки с мылом, водой или спиртосодержащим антисептическим раствором, воздерживаться от контактов с лицами, у которых наблюдаются симптомы, напоминающие простуду или грипп, при наличии температуры или затруднения дыхания немедленно обращаться к врачу);

Не водить детей в закрытые места, где собираются люди (торговые и развлекательные центры, торжества, церемонии и т. д.), не принимать участие в каких-либо массовых мероприятиях, экскурсиях или путешествиях;

Создать своим детям условия для повторения пройденных уроков и выполнения заданий. С этой целью вы можете использовать различные электронные ресурсы Министерства образования (e-derslik.edu.az, e-resurs.edu.az, trims.edu.az, video.edu.az и т.д.);

Рекомендуется регулярно следить за официальной информацией Министерства образования и других соответствующих государственных структур по данному вопросу». При этом, в Минобразования напомнили о том, что учебные занятия возобновятся 10 марта.

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