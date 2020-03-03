Азербайджанская диаспора снова обратилась к Генеральному прокурору России с просьбой закрыть сайт армян yerkramas.org.

Как сообщает АПА, обращение к Генеральному прокурору России Игорю Краснову было сделано от имени главы региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова.

В обращении отмечается, что газета Yerkramas и ее сайт занимаются экстремистской деятельностью в многонациональной Российской Федерации, разжигают вражду на национальной почве и используют лозунг фашиста Гарегина Нжде «Не должно быть и дня без борьбы с турком». В обращении подчеркнута важность пересмотра указанных фактов.

В обращении был затронут и ответ на обращение диаспоры в «Роскомнадзор» (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России) от 15.07.2019 года: «В ответе «Роскомнадзора» говорится, что еще в 2016 году решением Первомайского районного суда Краснодара, регистрационное свидетельство «yerkramas.org» как СМИ было аннулировано, и его нет в общероссийской службе реестра. Однако, несмотря на это, «yerkramas.org» продолжает свою экстремистскую деятельность, доступ к сайту все еще не ограничен. Поэтому, просим вас заново рассмотреть данный вопрос».

В обращении содержится и напоминание о том, что после обращения посла Армении в России Вардана Тогоняна к генеральному прокурору России и в «Роскомнадзор» статья журналиста Льва Аскерова «Сумгайытская трагедия. С чего начиналось и как это было», написанная им на основе архивных материалов Комитета государственной безопасности СССР и опубликованная в «Независимой газете» накануне годовщины Сумгайытских событий 1988 года, немедленно была удалена с сайта.

Minval.az