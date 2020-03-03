4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 11-14 градусов тепла, в Баку 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, утром туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az