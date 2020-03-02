1 марта заявление первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой было доведено до сведения участников мероприятия на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям, являющегося самой авторитетной еврейской организацией США.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в заявлении говорится, что после восстановления независимости Азербайджаном в 1991 году еврейская община, являющаяся составной частью азербайджанского общества, сыграла важную роль в развитии Азербайджана.

Подчеркивается, что после начала вооруженной агрессии Армении граждане Азербайджана еврейского происхождения отдали свои жизни, защищая территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Отмечено, что в Азербайджане синагоги функционируют наравне с мечетями и церквями, это является историческим достижением и предметом гордости для нашей страны. С чувством особой гордости отмечено, что бывшие соотечественники еврейского происхождения, в настоящее время проживающие в США и Израиле, поддерживают тесные связи с Азербайджаном и продолжают вносить вклад в укрепление наших отношений с этими странами.

Заявление было зачитано министром финансов Азербайджанской Республики, сопредседателем азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству Самиром Шарифовым, который участвовал в конференции в качестве особого гостя. Затем министр ответил на вопросы директора отдела по международным вопросам Американо-израильского комитета по общественным связям Стефена Шнайдера об израильско-азербайджанских и американо-азербайджанских отношениях.

Отметив, что Израиль является одним из первых государств, признавших Азербайджан и установивших дипломатические отношения, министр подчеркнул роль еврейской общины в Азербайджане. Он высоко оценил признание Азербайджана Израилем в качестве основного партнера на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Отвечая на вопрос о сотрудничестве Израиля с Азербайджаном в сфере энергетики и обороны, С.Шарифов отметил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана удовлетворяет большую часть потребности Израиля в нефти.

Отвечая на вопрос о том, может ли председательствующий в Движении неприсоединения и близкий с мусульманскими странами Азербайджан играть роль «моста» между исламским миром и Израилем, министр отметил, что Азербайджан имеет тесные отношения с Израилем, палестинцами и арабскими странами, и причиной этого является сбалансированная политика, проводимая Азербайджаном. Он отметил, что Азербайджан готов выступить в роли «моста».

Заявление первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой было названо историческим событием и высоко оценено участниками конференции.

Было подчеркнуто, что в конференции впервые участвует делегация высокого уровня, в которую входит представитель мусульманской страны, и это является важным событием.

Minval.az