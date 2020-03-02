Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мероприятиях в связи с газификацией города Гянджи и населенных пунктов Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, с целью продолжения работ по газификации города Гянджи, территориальных единиц Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов, в том числе новых жилых массивов, из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики выделено 9 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование этой суммы, Кабинету министров – решить все вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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